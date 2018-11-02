2018-11-02T17:11:05+03:00
Общество

В Калининградской области заключенные приняли участие в конкурсе православной живописи

В этом году работы писались на тему «Молодежь: свобода и ответственность».
Иван МАРКОВ
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Жюри выбирает победителей конкурса "Явление"Жюри выбирает победителей конкурса "Явление"Фото: УФСИН по Калининградской области
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В Калининградской области прошел конкурс православной живописи «Явление», участие в котором приняли осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона. В этом году работы писались на тему «Молодежь: свобода и ответственность».

- 30 октября завершился региональный этап конкурса, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области. - Коллажи и картины в управление были направлены из 10 учреждений УФСИН. Некоторые осужденные решили декорировать свои работы янтарной крошкой или полностью сделать из солнечного камня. Однако жюри, в состав которого вошли сотрудники отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными, психологической службы УФСИН и помощник начальника Управления по делам с верующими, выбрали те картины, которые несли в себе важный смысл и в большей степени отражали заданную конкурсом тематику.

В итоге, победители в конкурсе работы из ИК-8 под названием «Венчание молодых влюбленных людей» и ИК-9 «Смирение». В ближайшее время их направят на финальный этап для подведения итогов в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности «Не числом, а смирением».

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