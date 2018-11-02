В Калининграде двум водителям грозит арест за отказ снять тонировку

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-02T17:32:48+03:00

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За последние трое суток в Калинингрсдкой области к административной ответственности привлекли 81 водителя, которые незаконно затонировали свои машины. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

После составления протоколов почти все они устранили нарушения на месте, однако, двое водителей отказались. Теперь им грозит отвечать по другой статье КоАП РФ – «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», санкция которой подразумевает наказание в виде ареста до 15 суток.

В ГИБДД напоминают, что светопропускная способность лобового стекла должна быть не менее 75%, передних боковых стекол не менее 70%. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки.