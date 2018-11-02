Калининградка поборется за корону в конкурсе «Краса студенчества России»
В Казани с 18 по 23 ноября пройдет этап V Национального конкурса «Краса студенчества России – 2018». Среди 70 участвующих в состязании девушек есть и Калининграда. Это студентка 4-го курса факультета биоресурсов и природопользования Дарья Живаго.
Как сообщается на сайте университета, Даша выдержала заочное собеседование и прошла в основной этап конкурса, оставив позади конкуренток.
«Краса студенчества России» — крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток нашей страны.
Конкурс проводится с 2014 года в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». В 2018 году проект реализуется в рамках «Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
КОНКРЕТНО
Кто побеждал в предыдущие годы
2014 - Анастасия Клименко (Новосибирск)
2015 - Виолета Чиковани (Волгоград)
2016 - Полина Беспалова (Москва)
2017 - Людмила Блинникова (Хабаровск)