2018-11-02T18:04:23+03:00
Общество

Калининградка поборется за корону в конкурсе «Краса студенчества России»

Дарья Живаго представит наш регион в Казани
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба КГТУ
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В Казани с 18 по 23 ноября пройдет этап V Национального конкурса «Краса студенчества России – 2018». Среди 70 участвующих в состязании девушек есть и Калининграда. Это студентка 4-го курса факультета биоресурсов и природопользования Дарья Живаго.

Как сообщается на сайте университета, Даша выдержала заочное собеседование и прошла в основной этап конкурса, оставив позади конкуренток.

«Краса студенчества России» — крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток нашей страны.

Конкурс проводится с 2014 года в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». В 2018 году проект реализуется в рамках «Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

КОНКРЕТНО

Кто побеждал в предыдущие годы

2014 - Анастасия Клименко (Новосибирск)

2015 - Виолета Чиковани (Волгоград)

2016 - Полина Беспалова (Москва)

2017 - Людмила Блинникова (Хабаровск)

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