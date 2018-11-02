Картину из собрания Калининградского музея изобразительных искусств выставят в московском «Манеже»

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-02T18:26:42+03:00

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В грядущее воскресенье 4 ноября в знаменитом московском выставочном зале «Манеж» откроется масштабная выставка «Сокровища музеев России». Участие в ней примут 50 музеев страны, которые покажут картины великих русских художников из своих коллекций. Среди 280 работ будет и картина из Калининграда. Работу Бориса Лавренко «Русь» для выставки предоставит наш музей изобразительных искусств.

Как сообщает пресс-служба музея, это полотно 1969 года войдет в уникальную экспозицию, где также покажут полотна Айвазовского, Репина, Серова и других известных художников.

Бориса Лавренко – известный живописец, Народный художник России. Его произведения находятся в собраниях Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, в частных коллекциях, в том числе за рубежом. В Калининградском музее изобразительных искусств хранятся две его картины, которые являются частью коллекции отечественного искусства XX века.

В 2019-2020 годах цикл экспозиций планируется продолжить. Будут представлены выставки, посвященные русскому и западноевропейскому искусству.