В Калининграде на гендиректора агрофирмы завели дело за незаконное получение кредитов
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на генерального директора агрокомпании возбудили уголовное дело за незаконное получение кредитов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В 2013 году предприниматель предоставил банку ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей компании и получил кредит в 5,5 млн рублей. Деньги коммерсант до сих пор не вернул.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное получение кредита», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.