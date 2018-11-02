В Калининграде на гендиректора агрофирмы завели дело за незаконное получение кредитов

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-02T18:35:35+03:00

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В Калининграде на генерального директора агрокомпании возбудили уголовное дело за незаконное получение кредитов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В 2013 году предприниматель предоставил банку ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей компании и получил кредит в 5,5 млн рублей. Деньги коммерсант до сих пор не вернул.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное получение кредита», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.