2018-11-02T18:43:51+03:00
Общество

Мэрия: Ливневые коллекторы в Калининграде не чистились десятилетиями

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде выявили 32 участка, которые подтапливает во время обильных осадков. Для ликвидации причин подтопления необходимо более 12 млн рублей, сообщил начальник дорожно-транспортного управления мэрии Олег Кутин.

По его словам, деньги необходимы на приобретение техники, которая позволит в большем объеме чистить ливневые коллекторы, которые не чистились десятилетиями, и зачастую воде с улиц просто некуда уходить. В городе более 600 километров сетей дождевой канализации, и есть участки, которые на забиты на 60-70 процентов.

Глава Калининграда Алексей Силанов отметил, что власти предусмотрят в бюджете на следующий год необходимое финансирование.

- Мы намерены выделить дополнительные средства муниципальному предприятию «Гидротехник», на приобретение техники и на увеличение штатной численности. Сегодня у всех специалистов есть понимание, что работа по ливневкам должна быть организована не тогда, когда началось подтопление. Такие ситуации не надо допускать, а для этого необходимо регулярно ухаживать за всеми сетям ливневой канализации, своевременно проводить их промывку и обслуживание, - сказал глава города.

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