В Калининграде пассажирский автобус застрял под мостом на Островского: пострадали трое детей
Люки на крыше транспортного средства повредились и осыпались в салон
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В минувшую пятницу в ДТП на улице Островского пострадали дети. Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел около 14 часов дня.
По предварительной информации, пассажирский автобус двигался в сторону улицы Колхозной и застрял под железнодорожным мостом. В транспортном средстве повредились и осыпались в салон два люка на крыше. В результате трое несовершеннолетних пассажира получили травмы