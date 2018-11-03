2018-11-03T13:33:31+03:00
Происшествия

В Калининграде пассажирский автобус застрял под мостом на Островского: пострадали трое детей

Люки на крыше транспортного средства повредились и осыпались в салон
Карен АПРИЯНЦ
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В минувшую пятницу в ДТП на улице Островского пострадали дети. Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел около 14 часов дня.

По предварительной информации, пассажирский автобус двигался в сторону улицы Колхозной и застрял под железнодорожным мостом. В транспортном средстве повредились и осыпались в салон два люка на крыше. В результате трое несовершеннолетних пассажира получили травмы

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