В Калининграде пассажирский автобус застрял под мостом на Островского: пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-03T13:33:31+03:00

Люки на крыше транспортного средства повредились и осыпались в салон

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В минувшую пятницу в ДТП на улице Островского пострадали дети. Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел около 14 часов дня.

По предварительной информации, пассажирский автобус двигался в сторону улицы Колхозной и застрял под железнодорожным мостом. В транспортном средстве повредились и осыпались в салон два люка на крыше. В результате трое несовершеннолетних пассажира получили травмы