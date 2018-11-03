У границ Калининградской области зафиксировали американский самолет-разведчик
Судно во время полета находилось в воздушном пространстве Польши
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Возле границ Калининградской области был замечен стратегический самолет ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный ресурс PlaneRadar.
Самолет с бортовым номером 64-14846 поднялось в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Судно во время полета находилось в воздушном пространстве Польши.
По заявлению агентства, в последнее время число зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилось.