2018-11-03T14:58:16+03:00
Происшествия

В Калининградской области ищут 20-летнего военнослужащего, ушедшего в самоволку

В отношении него возбуждено уголовное дело
Сергей Богров
Поделиться:
Фото разыскиваемогоФото разыскиваемогоФото: пресс-служба областного УМВД.
Изменить размер текста:

Полиция Гусева разыскивает 20-летнего Сергея Киселева, который скрывается от военного следствия. Как сообщили в УМВД, молодой человек самовольно покинул место службы и против него возбуждено уголовное дело.

На вид ему 20 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженные.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на Карла Маркса «Тойота» столкнулась с «Ауди» и протаранила киоск
Полиция нашла у 38-летней калининградки крупну партию наркотиков
У границ Калининградской области зафиксировали американский самолет-разведчик
В Калининграде пассажирский автобус застрял под мостом на Островского: пострадали трое детей
Мэрия: Ливневые коллекторы в Калининграде не чистились десятилетиями
В Калининграде на гендиректора агрофирмы завели дело за незаконное получение кредитов
Картину из собрания Калининградского музея изобразительных искусств выставят в московском «Манеже»
Калининградка поборется за корону в конкурсе «Краса студенчества России»
В Калининграде двум водителям грозит арест за отказ снять тонировку
В Калининградской области заключенные приняли участие в конкурсе православной живописи
Минздрав: Вакцина от гриппа появилась во всех больницах Калининградской области
1900 калининградцев написали «Большой этнографический диктант»
В Калининграде вор забрался в квартиру, но при этом разбудил хозяина
В Калининградской области заготовили почти 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси
Мэрия Калининграда выделила 13 миллионов рублей на вырубку и обрезку деревьев
В Калининграде ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС
В Калининграде отремонтируют сквер «Древо времени» на Нижнем озере