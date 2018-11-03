В Калининградской области ищут 20-летнего военнослужащего, ушедшего в самоволку

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-03T14:58:16+03:00

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Полиция Гусева разыскивает 20-летнего Сергея Киселева, который скрывается от военного следствия. Как сообщили в УМВД, молодой человек самовольно покинул место службы и против него возбуждено уголовное дело.

На вид ему 20 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженные.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.