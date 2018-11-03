Полиция нашла у 38-летней калининградки крупну партию наркотиков
Ей грозит до 15 лет лишения свободы
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В Калининграде задержали 38-летнюю местную жительницу, которая подозревается в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По информации ведомства, женщина ехала на такси и при виде полицейских стала нервничать и что-то прятать в сумке. В ходе досмотра у нее нашли 92 пакетика с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри находилось 2,3 грамма карфентанила.
Выяснилось, что ранее задержанная уже была судима. По новому уголовному делу ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.