2018-11-03T18:00:39+03:00
Происшествия

В Калининграде на Карла Маркса «Тойота» столкнулась с «Ауди» и протаранила киоск

Автомобили получили серьезные повреждения
Карен АПРИЯНЦ
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Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В субботу, 3 ноября, на пересечении Карла Маркса и улицы Леонова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об это сообщили пользователи соцсетей.

По предварительной информации, около полудня на перекрестке столкнулись «Тойота» и «Ауди». После этого первая машина вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон. Как рассказывают очевидцы, от удара киоск отодвинулся примерно на метр.

Оба автомобиля получили серьезные технические повреждения. Информации о пострадавших нет.

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