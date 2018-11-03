В Калининграде на Карла Маркса «Тойота» столкнулась с «Ауди» и протаранила киоск
Автомобили получили серьезные повреждения
Фото с места ДТПФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В субботу, 3 ноября, на пересечении Карла Маркса и улицы Леонова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об это сообщили пользователи соцсетей.
По предварительной информации, около полудня на перекрестке столкнулись «Тойота» и «Ауди». После этого первая машина вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон. Как рассказывают очевидцы, от удара киоск отодвинулся примерно на метр.
Оба автомобиля получили серьезные технические повреждения. Информации о пострадавших нет.