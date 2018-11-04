В Калининграде началось празднование Дня народного единства

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-04T13:28:06+03:00

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В 12:00 в Центральном парке Калининграда стартовала праздничная программа, посвященная Дню народного единства. Жителей и гостей города ждет праздничный концерт, катание на аттракционах и другие развлечения. Празднование в парке продлится до 14.00.

Кроме того, сегодня продолжится программа всероссийской акции «Ночь искусств». В Музее изобразительных искусств с 17.00 до 19.00 пойдет бесплатная экскурсия-путешествие по постоянной экспозиции. Для взрослых и детей будут организованы мастер-классы Центра творчества Музея искусств, встреча с калининградским художником Виктором Рябининым и показ советского искусства из собрания Русского музея «Гимн труду» в рамках Виртуального филиала Государственного Русского музея.