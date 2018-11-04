Под Гвардейском произошел пожар на крыше жилого дома
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Вызов в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в первом часу ночи. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пожар произошел на улице Зеленой в проселке Ольховка Гвардейского городского округа. В одноэтажном кирпичном доме довоенной горела кровля из черепицы на площади 6 кв.м.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-14 и ПСЧ-32 в составе 6 человек и 2 единиц техники. Инцидент обошелся без пострадавших.