2018-11-04T13:30:58+03:00
Происшествия

Под Гвардейском произошел пожар на крыше жилого дома

Николай Литвинов
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Вызов в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в первом часу ночи. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пожар произошел на улице Зеленой в проселке Ольховка Гвардейского городского округа. В одноэтажном кирпичном доме довоенной горела кровля из черепицы на площади 6 кв.м.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-14 и ПСЧ-32 в составе 6 человек и 2 единиц техники. Инцидент обошелся без пострадавших.

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