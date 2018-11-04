Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного ребенка из Калининграда

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-04T14:05:25+03:00

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Рейс выполнил самолет Ан-148, оснащенный современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь непосредственно во время полета. Маленького пациента сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.

- В Нижнем Новгороде ребенка доставят в Приволжский исследовательский медицинский университет, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе МЧС.