2018-11-04T16:43:37+03:00
Спорт

«Балтика» проиграла на выезде «Тамбову», пропустив гол уже на 3-й минуте

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня калининградская «Балтика» провела на выезде матч 20-го тура ФНЛ. Первый мяч хозяева забили уже на 3-й минуте – отличился защитник Евгений Овсиенко. Второй гол «Балтика» пропустила уже по истечении основного времени. Судья назначил в наши ворота пенальти, который реализовал нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов.

Поражение оставило балтийцев на 17-м месте в турнирной таблице с 19-ю очками. Следующую игру наша команда проведет в Калининграде в субботу, 10 ноября, против «Томи».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верхнем озере в Калининграде обнаружено тело мужчины
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного ребенка из Калининграда
Под Гвардейском произошел пожар на крыше жилого дома
В Калининграде началось празднование Дня народного единства
В Калининграде на Карла Маркса «Тойота» столкнулась с «Ауди» и протаранила киоск
Полиция нашла у 38-летней калининградки крупну партию наркотиков
В Калининградской области ищут 20-летнего военнослужащего, ушедшего в самоволку
У границ Калининградской области зафиксировали американский самолет-разведчик
В Калининграде пассажирский автобус застрял под мостом на Островского: пострадали трое детей
Мэрия: Ливневые коллекторы в Калининграде не чистились десятилетиями
В Калининграде на гендиректора агрофирмы завели дело за незаконное получение кредитов
Картину из собрания Калининградского музея изобразительных искусств выставят в московском «Манеже»
Калининградка поборется за корону в конкурсе «Краса студенчества России»
В Калининграде двум водителям грозит арест за отказ снять тонировку
В Калининградской области заключенные приняли участие в конкурсе православной живописи
Минздрав: Вакцина от гриппа появилась во всех больницах Калининградской области
1900 калининградцев написали «Большой этнографический диктант»
В Калининграде вор забрался в квартиру, но при этом разбудил хозяина
В Калининградской области заготовили почти 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси
Мэрия Калининграда выделила 13 миллионов рублей на вырубку и обрезку деревьев
В Калининграде ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС
В Калининграде отремонтируют сквер «Древо времени» на Нижнем озере