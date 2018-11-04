«Балтика» проиграла на выезде «Тамбову», пропустив гол уже на 3-й минуте

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-04T16:43:37+03:00

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Сегодня калининградская «Балтика» провела на выезде матч 20-го тура ФНЛ. Первый мяч хозяева забили уже на 3-й минуте – отличился защитник Евгений Овсиенко. Второй гол «Балтика» пропустила уже по истечении основного времени. Судья назначил в наши ворота пенальти, который реализовал нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов.

Поражение оставило балтийцев на 17-м месте в турнирной таблице с 19-ю очками. Следующую игру наша команда проведет в Калининграде в субботу, 10 ноября, против «Томи».