«Балтика» проиграла на выезде «Тамбову», пропустив гол уже на 3-й минуте
Изменить размер текста:
Сегодня калининградская «Балтика» провела на выезде матч 20-го тура ФНЛ. Первый мяч хозяева забили уже на 3-й минуте – отличился защитник Евгений Овсиенко. Второй гол «Балтика» пропустила уже по истечении основного времени. Судья назначил в наши ворота пенальти, который реализовал нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов.
Поражение оставило балтийцев на 17-м месте в турнирной таблице с 19-ю очками. Следующую игру наша команда проведет в Калининграде в субботу, 10 ноября, против «Томи».