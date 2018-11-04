В Калининградской области прошел фестиваль национальных культур

4 Нояб. 20:09 2018-11-04T20:09:10+03:00

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Фестиваль состоялся сегодня в Советске и собрал почти 400 участников. В их числе – представители 12 национально-культурных сообществ региона и жители муниципальных образований, которым интересны традиции и обычаи народов нашей многонациональной области.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, перед гостями праздника выступили творческие коллективы и солисты национально-культурных сообществ региона. Также работали выставки изделий народных промыслов и предметов быта. Желающие могли продегустировать разнообразную национальную кухню.

Организаторами фестиваля стали министерство по муниципальному развитию и внутренней политике, совет национально-культурных сообществ Калининградской области и администрация Советского городского округа.