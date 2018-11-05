Под Багратионовском сгорел дачный дом

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-05T10:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье 4 ноября пожар случился в Багратионовском районе. На часах было 20.27, когда очевидцы сообщили о том, что в поселке Стрельня горит здание.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на одной из поселковых улиц полностью выгорел деревянный дачный дом, обшитый железом.

Пожарные предотвратили распространение огня на другие постройки. О пострадавших не сообщается.