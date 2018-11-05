2018-11-05T11:14:27+03:00
Происшествия

Под Калининградом сбили насмерть пешехода

Виктор Сергеев
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В Гурьевском районе в результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Наезд произошел в поселке Некрасово на автодороге Березовка-Жемчужное. Со стороны поселка Храброво в сторону поселка Жемчужное следовал автомобиль «Хендэ», водитель которого совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо в попутном направлении.

В результате аварии неустановленный пешеход скончался на месте происшествия.

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