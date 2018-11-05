2018-11-05T12:25:33+03:00
Наука

Житель Калининграда построил у себя дома обсерваторию

Фотоснимки, которые он сумел в ней сделать, выставят в музее
Александр КАТЕРУША
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Один из снимков автора.Один из снимков автора.Фото: Музей мирового океана
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Калининградец Валерий Сыткин построил в своем доме обсерваторию. Пусть она не совсем большая и любительская, но в ней есть все необходимое для того, чтобы наблюдать за звездами. Валерий не просто рассматривает в телескопы звездны и различные туманности, но и делает их фотоснимки.

Как рассказали в Музее Мирового океана, скоро у калининградцев появится возможность ознакомиться с уникальными фотографиями. Новый выставочный проект «К далеким мирам» откроется уже на этой неделе.

«Благодаря фотоработам Валерия Сыткина, каждый из гостей сможет совершить межгалактические путешествия. Так близко звезды мы с вами еще не видели. Но, пожалуй, самые завораживающие снимки – это различные туманности. Например, «Туманность Орла», возраст которой 5,5 миллионов лет. Или можно рассмотреть «Туманность Андрамеды», насчитывающей примерно 1 триллион звезд, что в 2,5-5 раз больше, чем в нашей галактике», - говорят в музее.

До далекой Андрамеды 2,52 миллиона световых лет пути. Для того чтобы сделать фотографию Валерию, приходится снимать один объект в течение 10-15 часов. Объясняет он это просто: фотокамеры, в отличие от человеческого глаза, умеют накапливать свет в течение многих часов, в результате чего мождно получить детальное изображение далекого объекта. А чем больше времени накапливается сигнал, тем лучше качество итогового изображения.

Все представленные на выставке работы сняты в период с 2015 по 2018 год в Калининграде.

Выставка продлится с 9 ноября до 30 декабря.

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