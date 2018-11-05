Главный тренер «Балтики»: Мне стыдно за российский футбол

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-05T13:34:36+03:00

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Эмоциональное заявление наставник «балтийцев» Игорь Ледяхов сделал после матча «Тамбов» - «Балтика» (2:0). В матче футболисты нашей команды получили 7 желтых карточек, сразу две из которых - Владислав Крючков, после чего он вынужден был покинуть поле.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отказался комментировать игру.

- Мне стыдно за наш российский футбол. Я много чего видел, но то, что увидел сегодня... Сегодня творился полный беспредел. Мне добавить нечего, - заявил Ледяхов и покинул пресс-конференцию.