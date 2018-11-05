2018-11-05T13:34:36+03:00
Спорт

Главный тренер «Балтики»: Мне стыдно за российский футбол

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Игорь Ледяхов.Игорь Ледяхов.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Эмоциональное заявление наставник «балтийцев» Игорь Ледяхов сделал после матча «Тамбов» - «Балтика» (2:0). В матче футболисты нашей команды получили 7 желтых карточек, сразу две из которых - Владислав Крючков, после чего он вынужден был покинуть поле.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отказался комментировать игру.

- Мне стыдно за наш российский футбол. Я много чего видел, но то, что увидел сегодня... Сегодня творился полный беспредел. Мне добавить нечего, - заявил Ледяхов и покинул пресс-конференцию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ул. Кошевого в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
В Калининграде зафиксировали первые заморозки
Жителя Черняховска оштрафовали на 10 тысяч за самовольное подключение к электричеству
Режиссер Владимир Хотиненко даст бесплатный мастер-класс в Светлогорске
В центре Зеленоградска хотят реконструировать здание Дома спорта
В Славском районе сгорела баня
Один из крупнейших в мире производителей алюминия, возможно, переедет в Калининград
Житель Калининграда построил у себя дома обсерваторию
На улице Грекова в Калининграде сгорел автомобиль
В Балтийске из-за аварии на водоводе нет воды на четырех улицах
Под Калининградом сбили насмерть пешехода
Под Багратионовском сгорел дачный дом
В Калининградской области прошел фестиваль национальных культур
В Верхнем озере в Калининграде обнаружено тело мужчины
«Балтика» проиграла на выезде «Тамбову», пропустив гол уже на 3-й минуте
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного ребенка из Калининграда