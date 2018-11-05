2018-11-05T13:49:21+03:00
Экономика

Один из крупнейших в мире производителей алюминия, возможно, переедет в Калининград

Кирилл Алексеев
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Накануне совет директоров одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal объявил о том, что намерен отказаться от регистрации в офшорной зоне на острове Джерси. Вместо этого компания будет перерегистрирована в России. Возможным местом регистрации эксперты называют специальный административный район на Октябрьском острове в Калининграде.

- На заседании совета директоров, состоявшемся 2 ноября, было принято решение продолжить деятельность компании на территории Российской Федерации. После тщательного рассмотрения совет решил, что исполнение российских законов "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" отвечает интересам компании и ее акционеров, - сообщила "Лента.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, в апреле этого года "Русал" попал под американские санкции. Компании запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок и вести бизнес с американскими резидентами.

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