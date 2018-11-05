В Славском районе сгорела баня

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-05T13:47:50+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Вечером в минувшее воскресенье, 4 ноября, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Славского района. В 18.39 поступило сообщение о пожаре в поселке Лужки.

По информации пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в частной кирпичной бане, крытой шифером, горело потолочное перекрытие.

Огонь успел пройти площадь в 2 квадратных метра, прежде чем его потушили.

О пострадавших не сообщается.