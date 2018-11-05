В центре Зеленоградска хотят реконструировать здание Дома спорта

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-05T14:03:59+03:00

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Власти Зеленоградска намерены провести реконструкцию Дома спорта «Янтарь» и ищут для этого инвестора, готового вложить деньги в проект.

Как сообщается на сайте администрации Зеленоградска, уже готовится конкурсная документация для проведения торгов по заключению концессионного соглашения на реконструкцию здания, расположенного на Курортном проспекте.

Информируют, что после реконструкции объект должен использоваться по основному назначению с возможностью разместить в подсобных и административных помещениях магазин спорттоваров, фитнес-зал, кабинет для СПА-процедур, кафе и т.п.

Ранее стало известно, что власти ищут инвестора для реконструкции здания торгового дома начала ХХ века, расположенном на том же Курортном проспекте. Речь идет о бывшем торговом комплексе, построенном в начале ХХ века, который после войны использовался под госпиталь. Это здание является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.