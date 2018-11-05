Режиссер Владимир Хотиненко даст бесплатный мастер-класс в Светлогорске
В Калининградскую область на этой неделе прилетит известный режиссер, заведующий кафедрой режиссуры, педагог ВГИК Владимир Хотиненко. В Светлогорске он выступит с мастер-классом.
Урок режиссера под названием «Основы киноязыка и влияние новых технологий на современный кинопроцесс» пройдет в «Янтарь холле» 10 ноября.
Как сообщается на сайте Департамента развития культуры Калининградской области, мастер-класс будет интересен не только тем, кто хочет научиться делать фильмы, но и тем, кто просто любит кино и стремится понимать экранные произведения. Хотиненко преподает режиссуру на основе системы специально разработанных упражнений.
Ученики Владимира Хотиненко последние несколько лет получают призы на отечественных кинофестивалях.
Мастер-класс бесплатный, но для участия в нем нужно зарегистрироваться.