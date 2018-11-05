Режиссер Владимир Хотиненко даст бесплатный мастер-класс в Светлогорске

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-05T16:34:40+03:00

Занятие будет интересно всем, кто любит кино

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В Калининградскую область на этой неделе прилетит известный режиссер, заведующий кафедрой режиссуры, педагог ВГИК Владимир Хотиненко. В Светлогорске он выступит с мастер-классом.

Урок режиссера под названием «Основы киноязыка и влияние новых технологий на современный кинопроцесс» пройдет в «Янтарь холле» 10 ноября.

Как сообщается на сайте Департамента развития культуры Калининградской области, мастер-класс будет интересен не только тем, кто хочет научиться делать фильмы, но и тем, кто просто любит кино и стремится понимать экранные произведения. Хотиненко преподает режиссуру на основе системы специально разработанных упражнений.

Ученики Владимира Хотиненко последние несколько лет получают призы на отечественных кинофестивалях.

Мастер-класс бесплатный, но для участия в нем нужно зарегистрироваться.