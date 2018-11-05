2018-11-05T18:14:25+03:00
Общество

Жителя Черняховска оштрафовали на 10 тысяч за самовольное подключение к электричеству

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Черняховска привлекли к административной ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.

В мае этого года мужчина подключил свою квартиру к сетям ОАО «РЖД» и украл электричества почти на 40 тысяч рублей.

На суде мужчина признал вину и возместил компании причиненный ущерб.

Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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