Жителя Черняховска оштрафовали на 10 тысяч за самовольное подключение к электричеству
.Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Черняховска привлекли к административной ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.
В мае этого года мужчина подключил свою квартиру к сетям ОАО «РЖД» и украл электричества почти на 40 тысяч рублей.
На суде мужчина признал вину и возместил компании причиненный ущерб.
Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.