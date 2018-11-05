В Калининграде зафиксировали первые заморозки
.Фото: Александр Подгорчук
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Как сообщает портал pogodaiklimat.ru, утром в минувшее воскресенье температура в Калининграде опустилась до -0,4 градуса. Это первые заморозки нынешней осенью. Последний раз ниже нуля в нашем городе было семь месяцев назад - 3 апреля термометры показали -3,3 градуса.
Интересно, что уже во вторник, 6 ноября, температура в Калининграде может побить суточный рекорд, который держится с 1957 года. Тогда синоптики зафиксировали +13,9 градуса. Завтра, по прогнозам, может потеплеть до +15.