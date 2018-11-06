2018-11-06T08:32:06+03:00
Происшествия

В Центральном районе Калининграда сгорела жилая дача

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 5 ноября, по тревоге выезжали пожарные в Центральный район Калининграда. На часах было 20.17, когда поступило сообщение о возгорании в доме по улице Магнитогорской.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в двухэтажной жилой кирпичной даче горела кровля. Огонь также охватил второй этаж.

Пожарные подоспели вовремя, пострадавших удалось избежать.

В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ул. Кошевого в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
В Калининграде зафиксировали первые заморозки
Жителя Черняховска оштрафовали на 10 тысяч за самовольное подключение к электричеству
Режиссер Владимир Хотиненко даст бесплатный мастер-класс в Светлогорске
В центре Зеленоградска хотят реконструировать здание Дома спорта
В Славском районе сгорела баня
Один из крупнейших в мире производителей алюминия, возможно, переедет в Калининград
Главный тренер «Балтики»: Мне стыдно за российский футбол
Житель Калининграда построил у себя дома обсерваторию
На улице Грекова в Калининграде сгорел автомобиль
В Балтийске из-за аварии на водоводе нет воды на четырех улицах
Под Калининградом сбили насмерть пешехода
Под Багратионовском сгорел дачный дом
В Калининградской области прошел фестиваль национальных культур
В Верхнем озере в Калининграде обнаружено тело мужчины
«Балтика» проиграла на выезде «Тамбову», пропустив гол уже на 3-й минуте
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного ребенка из Калининграда