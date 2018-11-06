В Центральном районе Калининграда сгорела жилая дача
К счастью, обошлось без пострадавших
Изменить размер текста:
В минувший понедельник, 5 ноября, по тревоге выезжали пожарные в Центральный район Калининграда. На часах было 20.17, когда поступило сообщение о возгорании в доме по улице Магнитогорской.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в двухэтажной жилой кирпичной даче горела кровля. Огонь также охватил второй этаж.
Пожарные подоспели вовремя, пострадавших удалось избежать.
В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.