В Центральном районе Калининграда сгорела жилая дача

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-06T08:32:06+03:00

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В минувший понедельник, 5 ноября, по тревоге выезжали пожарные в Центральный район Калининграда. На часах было 20.17, когда поступило сообщение о возгорании в доме по улице Магнитогорской.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в двухэтажной жилой кирпичной даче горела кровля. Огонь также охватил второй этаж.

Пожарные подоспели вовремя, пострадавших удалось избежать.

В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.