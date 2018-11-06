Калининградское управление ФСБ возглавил генерал-майор из Кемерово
.Фото: управление ФСБ России по Калининградской области
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Новым начальником управления ФСБ по Калининградской области назначен генерал-майор Валерий Белицкий, ранее возглавлявший УФСБ по Кемеровской области.
31 октября Валерий Белицкий был представлен личному составу управления и приступил к исполнению обязанностей на посту.
Валерий Белицкий начинал службу с 1988 года, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника УФСБ России по Кемеровской области.