Калининградское управление ФСБ возглавил генерал-майор из Кемерово

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-06T10:23:50+03:00

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Новым начальником управления ФСБ по Калининградской области назначен генерал-майор Валерий Белицкий, ранее возглавлявший УФСБ по Кемеровской области.

31 октября Валерий Белицкий был представлен личному составу управления и приступил к исполнению обязанностей на посту.

Валерий Белицкий начинал службу с 1988 года, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника УФСБ России по Кемеровской области.