2018-11-06T11:27:04+03:00
Спорт

Юные хоккеисты из Калининграда выиграли бронзу домашнего международного турнира

Соревнования прошли на льду ФОКа региональной дирекции спортивных сооружений
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Ежегодные соревнования «Кубок Наций» приняли на льду ФОКа региональной дирекции спортивных сооружений 6 команд из Литвы, Латвии и России. За три дня было сыграно 15 матчей.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, калининградцы – команда «Янтарная звезда» – сумели занять лишь третье место. В индивидуальных номинациях лучшим нападающим признали калининградца Льва Грыженкова.

Вторым стал подмосковный «Капитан» из Ступино, в золото увезли ребята из литовской сборной Select.

Отметим, возраст участников соревнований не превышал 16 лет.

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