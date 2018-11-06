Юные хоккеисты из Калининграда выиграли бронзу домашнего международного турнира

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-06T11:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодные соревнования «Кубок Наций» приняли на льду ФОКа региональной дирекции спортивных сооружений 6 команд из Литвы, Латвии и России. За три дня было сыграно 15 матчей.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, калининградцы – команда «Янтарная звезда» – сумели занять лишь третье место. В индивидуальных номинациях лучшим нападающим признали калининградца Льва Грыженкова.

Вторым стал подмосковный «Капитан» из Ступино, в золото увезли ребята из литовской сборной Select.

Отметим, возраст участников соревнований не превышал 16 лет.