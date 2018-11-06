Юные хоккеисты из Калининграда выиграли бронзу домашнего международного турнира
Соревнования прошли на льду ФОКа региональной дирекции спортивных сооружений
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Ежегодные соревнования «Кубок Наций» приняли на льду ФОКа региональной дирекции спортивных сооружений 6 команд из Литвы, Латвии и России. За три дня было сыграно 15 матчей.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, калининградцы – команда «Янтарная звезда» – сумели занять лишь третье место. В индивидуальных номинациях лучшим нападающим признали калининградца Льва Грыженкова.
Вторым стал подмосковный «Капитан» из Ступино, в золото увезли ребята из литовской сборной Select.
Отметим, возраст участников соревнований не превышал 16 лет.