В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист
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В понедельник в Калининграде в результате ДТП пострадали мотоциклист и велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Днем на улице Валентины Терешковой водитель «Форда» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и сбил мотоцикл «Сузуки». В результате столкновения 45-летний мотоциклист получил телесные повреждения.
Вечером на Балтийском шоссе водитель «Рено» сбил 28-летнего мужчину, который шел по проезжей части. В результате наезда пешеход получил травмы.