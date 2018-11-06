В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-06T13:17:28+03:00

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В понедельник в Калининграде в результате ДТП пострадали мотоциклист и велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем на улице Валентины Терешковой водитель «Форда» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и сбил мотоцикл «Сузуки». В результате столкновения 45-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

Вечером на Балтийском шоссе водитель «Рено» сбил 28-летнего мужчину, который шел по проезжей части. В результате наезда пешеход получил травмы.