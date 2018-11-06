Индустриальный парк «Храброво» рассчитывает получить 165 млн на развитие инфраструктуры

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-06T15:28:26+03:00

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Калининградский индустриальный парк «Храброво» прошел первый этап конкурса на получение федеральных средств на развитие инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

«Храброво» вошел в число 17 индустриальных парков из 13 регионов, на развитие которых суммарно планируется направить 3,7 млрд рублей.

- Будем заявляться, чтобы окончательно подтвердить финансирование федерального бюджета. Это около 165 миллионов рублей на развитие индустриального парка, – сказал Андрей Толмачев.

В этом году на территории «Храброво» были завершились строительно-монтажные работы по возведению подстанции 110/15 кВ. Сейчас ведутся проектно-изыскательные и строительные работы по объектам систем водоотведения и водоснабжения, ливневой канализации, дорожной инфраструктуры.