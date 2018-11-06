Индустриальный парк «Храброво» рассчитывает получить 165 млн на развитие инфраструктуры
Калининградский индустриальный парк «Храброво» прошел первый этап конкурса на получение федеральных средств на развитие инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.
«Храброво» вошел в число 17 индустриальных парков из 13 регионов, на развитие которых суммарно планируется направить 3,7 млрд рублей.
- Будем заявляться, чтобы окончательно подтвердить финансирование федерального бюджета. Это около 165 миллионов рублей на развитие индустриального парка, – сказал Андрей Толмачев.
В этом году на территории «Храброво» были завершились строительно-монтажные работы по возведению подстанции 110/15 кВ. Сейчас ведутся проектно-изыскательные и строительные работы по объектам систем водоотведения и водоснабжения, ливневой канализации, дорожной инфраструктуры.