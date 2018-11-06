Победителем игры КВН на Кубок губернатора стала команда из Гусева

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-06T15:58:14+03:00

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Игра КВН на Кубок губернатора «Мы – россияне», которая прошла в минувшие выходные в культурно-досуговом центре поселка Борисово, была приурочена к празднованию Дня народного единства. За первое место боролись шесть команд из Москвы, Сочи и городов Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они сыграли в четыре конкурса: приветствие, разминка, биатлон и музыкальный номер.

Первое место заняла команда «Прибалты» (Гусев), второе – «Женская сборная факультета журналистики» (Москва), третьей стала сборная «ММ» (Сочи).

В номинации «Лучший актер» победил Сергей Аверян («Как воспитать в себе чувство юмора»), «Лучшая актриса» – Лиза Цой («Женская сборная факультета журналистики»). Приз за лучшую шутку получила команда «ММ», за лучший номер – «Пора по партам».