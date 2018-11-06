На польской границе задержали калининградца с поддельными документами на машину

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-06T16:30:30+03:00

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На польской границе задержали жителя Калининградской области, который предоставил поддельные документы на машину. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного управления.

Инцидент произошел на погранпереходе в Безледах. 28-летний калининградец предоставил документы на машину, которые вызвали подозрения у сотрудников пограничной службы. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что свидетельство о регистрации было поддельным.

По данному факту проводится проверка.