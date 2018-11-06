2018-11-06T16:57:06+03:00
Происшествия

19-летний калининградец избил до смерти знакомого

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили 19-летнего парня, который избил до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Р. Люксембург в апреле этого года. Мужчина жестоко избил своего знакомого, нанеся ему не менее 40 ударов руками и ногами. От полученных травм пострадавший скончался спустя неделю в больнице.

На суде обвиняемый заявил, что избил знакомого, потому что тот оскорбил его и плохо отзывался о его девушке.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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