В Калининградской области началось промышленное выращивание клюквы
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области началось промышленное выращивание клюквы. Производство ягод внедряется в Краснознаменском районе, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Минсельхоза.
Ягоду на площади один гектар начало выращивать крестьянское фермерское хозяйство Владимира Кукушкина. Кроме клюквы, он также растит голубику и жимолость.
- Общая площадь закладки ягодных культур, которые высаживались начиная с 2015 года, составляет 21,4 гектара. Это один из крупнейших ягодников в Калининградской области. На сегодняшний день он еще не вышел на промышленное плодоношение, - сообщили в Минсельхозе.