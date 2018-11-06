2018-11-06T17:39:03+03:00
Экономика

Поставки газа в Калининградскую область к лету 2019 года составят 3,2 млрд кубометров

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Поставки газа в Калининградскую область к лету 2019 года увеличатся до 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

По его словам, уже в текущем году регион выйдет на уровень потребления газа 2,48 млрд кубометров при пропускной способности газопровода 2,5 млрд кубометров, отметив, что решение вопроса о поставках газа является для региона одним из самых важных. Антон Алиханов отметил, что потребление газа в регионе будет расти, в том числе за счет развития промышленных потребителей.

- Газификация и существенное увеличение поставок газа для нас - это не только обеспечение потребителей-физических лиц и сферы ЖКХ, но и промышленность: новые индустриальные зоны, в частности, аэропорт Храброво, проекты, которые потребуют существенных объемов газа. Наращивание его поставок поможет нам активнее реализовывать потенциал нашей особой экономической зоны, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Алиханов добавил, что решение об увеличении объема поставок газа в регион стало для области сигналом для продолжения работ по газификации населенных пунктов.

- Мы в проекте бюджета будущего года заложили больше 150 млн рублей на продолжение газификации четырех достаточно сложных муниципалитетов - Гусев, Нестеров, Зеленоградск и Правдинск, - сказал губернатор.

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