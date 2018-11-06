Дело Игоря Рудникова и Александра Дацышина передано в Санкт-Петербург
Рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Рудникова и Александра Дацышина передано на рассмотрение в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат Сергей Баранов, представляющий Александра Дацышина.
- Территориальную подсудность уголовного дела изменил Верховный суд РФ. Я собираюсь обжаловать это решение в апелляционной инстанции, - заявил адвокат.
Напомним, издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и бывшего замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева.
По версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США у начальника регионального управления СК Виктора Леденева. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева». Александр Дацышин, по версии следствия, был пособником этого преступления.