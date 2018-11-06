Дело Игоря Рудникова и Александра Дацышина передано в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 19:34 2018-11-06T19:34:56+03:00

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Рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Рудникова и Александра Дацышина передано на рассмотрение в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат Сергей Баранов, представляющий Александра Дацышина.

- Территориальную подсудность уголовного дела изменил Верховный суд РФ. Я собираюсь обжаловать это решение в апелляционной инстанции, - заявил адвокат.

Напомним, издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и бывшего замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева.

По версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США у начальника регионального управления СК Виктора Леденева. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева». Александр Дацышин, по версии следствия, был пособником этого преступления.