2018-11-07T02:32:46+03:00
Общество

В Калининграде в самом большом «ганзейском» доме на Ленинском проспекте демонтировали последний застекленный балкон

Снос остекления состоялся в воскресенье 28 октября
Иван МАРКОВ
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Последний застекленный балкон дома №39-45 после демонтажаПоследний застекленный балкон дома №39-45 после демонтажаФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 26 октября калининградцы заметили, что на втором этаже дома №43 на Ленинском проспекте появились строители, которые, по их мнению, начали стеклить балкон. Горожан возмутило, что кто-то из жильцов позволяет себе портить фасад здания, который был приведен в порядок только в этом году в рамках подготовки к ЧМ-2018. Однако уже в воскресенье 28 октября балкон был демонтирован. «Комсомолка» выяснила, что на самом деле произошло.

Как пояснили в мэрии города, с жителями дома №39-45 еще до проведения ремонта власти договорились о демонтаже самовольно застекленных балконов. Причем, собственники пошли на этот шаг добровольно. Тем не менее, жильцам двух квартир (из дома №43 и №45) ранее удалось получить официальное разрешение на застекление своих балконов. Но и их удалось уговорить снести эти конструкции. В декабре прошлого года демонтировал свой застекленный балкон жилец из дома №45, а в конце октября его подвиг повторил и сосед из 43-го дома. Вот только снос прохожие приняли за установку и принялись бить тревогу.

Как добавляет пресс-служба мэрии города, в правилах благоустройства, утвержденных в 2015 году, прописано, что жителям запрещено самостоятельно изменять архитектуру здания, в том числе менять форму балконов без внесения изменений в паспорт фасада.

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