2018-11-07T10:00:05+03:00
Происшествия

Под Гусевом ночью горел дом на пять семей

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В среду, 7 ноября, ночью, серьезный пожар случился в поселке Приозерное Гусевского района. По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, на улице Центральной горел двухэтажный кирпичный жилой дом на 5 семей.

Огонь быстро объял мансардное помещение, охватив площадь в 110 квадратных метров. Пожарные подоспели вовремя, сумев ликвидировать возгорание.

О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 11 человек и 4 единицы техники.

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