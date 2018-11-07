Под Гусевом ночью горел дом на пять семей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-07T10:00:05+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

В среду, 7 ноября, ночью, серьезный пожар случился в поселке Приозерное Гусевского района. По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, на улице Центральной горел двухэтажный кирпичный жилой дом на 5 семей.

Огонь быстро объял мансардное помещение, охватив площадь в 110 квадратных метров. Пожарные подоспели вовремя, сумев ликвидировать возгорание.

О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 11 человек и 4 единицы техники.