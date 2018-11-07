В Калининграде проведут онлайн-трансляцию лекции победителя конкурса «Учитель года России»

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-07T10:08:45+03:00

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В Калининградской областной научной библиотеке в среду 7 ноября пройдет Открытый урок победителя конкурса «Учитель года России – 2018» Алихана Динаева. Сам педагог приехать не смог, мероприятие пройдет в формате видеомоста.

Как сообщают организаторы, послушать лекцию может любой желающий.

Визитная карточка 29-летнего учителя – доступность языка, новаторский подход к преподаванию.

После окончания вуза Алихан пять лет проработал на кафедре политологии и социологии, а затем и философии Грозненского государственного нефтяного технического университета. Там он и разработал свою лекционную методику обучения.

Работал учителем обществознания в Грозном.

Трансляция мероприятия состоится в Зале электронных услуг библиотеки (цокольный этаж).

Вход свободный. Начало в 11:00.