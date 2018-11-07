2018-11-07T10:08:45+03:00
Общество

В Калининграде проведут онлайн-трансляцию лекции победителя конкурса «Учитель года России»

Алихан Динаев расскажет о своих методиках преподавания
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской областной научной библиотеке в среду 7 ноября пройдет Открытый урок победителя конкурса «Учитель года России – 2018» Алихана Динаева. Сам педагог приехать не смог, мероприятие пройдет в формате видеомоста.

Как сообщают организаторы, послушать лекцию может любой желающий.

Визитная карточка 29-летнего учителя – доступность языка, новаторский подход к преподаванию.

После окончания вуза Алихан пять лет проработал на кафедре политологии и социологии, а затем и философии Грозненского государственного нефтяного технического университета. Там он и разработал свою лекционную методику обучения.

Работал учителем обществознания в Грозном.

Трансляция мероприятия состоится в Зале электронных услуг библиотеки (цокольный этаж).

Вход свободный. Начало в 11:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининградом машина насмерть сбила пешехода
Под Калининградом погиб 62-летний рабочий-верхолаз
В Калининград не пустили 27 тонн говядины из Аргентины и 4 тонны сибаса из Турции
Калининградские конькобежцы завоевали награды межрегиональных соревнований
Калининградская полиция объявила в розыск 16-летнего подростка
Региональные власти намерены развивать производство в исправительных колониях
Калининградская «Балтика» решила поощрить своих верных болельщиков
В Калининграде для съемок в фильме «Порт» ищут женщину с печальным лицом
Променад в Светлогорске планируют достроить до конца года
Под Гусевом ночью горел дом на пять семей
В Калининграде в самом большом «ганзейском» доме на Ленинском проспекте демонтировали последний застекленный балкон
Дело Игоря Рудникова и Александра Дацышина передано в Санкт-Петербург
Поставки газа в Калининградскую область к лету 2019 года составят 3,2 млрд кубометров
В Калининградской области началось промышленное выращивание клюквы
19-летний калининградец избил до смерти знакомого
На польской границе задержали калининградца с поддельными документами на машину
Победителем игры КВН на Кубок губернатора стала команда из Гусева
Индустриальный парк «Храброво» рассчитывает получить 165 млн на развитие инфраструктуры
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист