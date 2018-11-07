В Калининграде проведут онлайн-трансляцию лекции победителя конкурса «Учитель года России»
В Калининградской областной научной библиотеке в среду 7 ноября пройдет Открытый урок победителя конкурса «Учитель года России – 2018» Алихана Динаева. Сам педагог приехать не смог, мероприятие пройдет в формате видеомоста.
Как сообщают организаторы, послушать лекцию может любой желающий.
Визитная карточка 29-летнего учителя – доступность языка, новаторский подход к преподаванию.
После окончания вуза Алихан пять лет проработал на кафедре политологии и социологии, а затем и философии Грозненского государственного нефтяного технического университета. Там он и разработал свою лекционную методику обучения.
Работал учителем обществознания в Грозном.
Трансляция мероприятия состоится в Зале электронных услуг библиотеки (цокольный этаж).
Вход свободный. Начало в 11:00.