Променад в Светлогорске планируют достроить до конца года

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-07T10:16:34+03:00

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Подрядчик строительства променада в Светлогорске планирует сдать объект в течение двух месяцев. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Несмотря на то, что календарные сроки поджимают, подрядчик планирует сдать объект в течение двух месяцев. Работы идут практически в круглосуточном режиме, - написал глава региона.

По данным пресс-службы правительства, строительство променада находится в завершающей стадии. В районе нового променада погружено 2 447 железобетонных свай. Выполнено устройство монолитных лестничных спусков, сейчас идут отделочные работы, установка освещения. На площадке трудится порядка 200 строителей.

Новый променад будет оснащен пешеходной и велосипедной дорожками, лестничными спусками, а также спусками к морю для маломобильных групп населения. Вся протяженность составит 1 200 метров.