Калининградская «Балтика» решила поощрить своих верных болельщиков

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-07T10:36:19+03:00

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Три ближайших матча первенства ФНЛ калининградская «Балтика» проведет на своем поле. Поэтому, как сообщает пресс-служба балтийцев, клуб приготовил «для своих верных болельщиков» акцию.

- Купив билеты на два первых матча, на третью игру, которая завершит футбольный 2018 год, вы получите бесплатный билет! - заявили в «Балтике».

10 ноября «Балтика» сыграет с «Томью», 14 ноября – с «Лучом», 18 ноября – с «Чертаново».