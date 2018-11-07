2018-11-07T10:42:20+03:00
Общество

Региональные власти намерены развивать производство в исправительных колониях

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Правительство Калининградской области намерено развивать предпринимательскую деятельность на территории исправительных учреждений в регионе. Соответствующее соглашение быль подписано с управлением ФСИН по Калининградской области.

- Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели региона знали о производственных и трудовых возможностях службы исполнения наказаний. Областной минпром готов содействовать их продвижению, привлекая УФСИН к участию в выставочных мероприятиях, форумах и рабочих встречах с бизнес-сообществом, – заявил министр по промышленной политике Дмитрий Кусков.

Одним из ожидаемых результатов сотрудничества может стать увеличение доли закупок продукции, производимой в исправительных учреждениях Калининградской области, решение вопросов трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Как отмечают в калининградском УФСИН, многопрофильность производства обеспечивает возможность оперативно реагировать на запросы рынка, организуя производство конкурентоспособной продукции. При этом, в учреждениях УИС отсутствует арендная плата за использование производственных площадей (возмещение затрат производится только за потребленные коммунальные услуги), законодательством установлен сравнительно небольшой фонд оплаты труда (при выполнении 100% норм выработки зарплата осужденного составляет не менее минимального размера оплаты труда), работники проходят обучение по необходимым специальностям.

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