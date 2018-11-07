Калининградская полиция объявила в розыск 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-07T10:44:44+03:00

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Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск 16-летнего Андрея Воронкова. Подросток накануне вечером ушел из дома на улице Адмирала Макарова и до настоящего времени не вернулся.

На вид: 15-16 лет, рост 190 см, крепкого телосложения, светло-русые волосы, коротко стрижен.

Был одет: спортивные черные штаны с полосками салатового цвета, черные кроссовки с салатовой подошвой и шнуровкой, кофта серая с надписью черного цвета, куртка болоньевая, на голове коричневая бейсболка.

Особые приметы: при ходьбе сутулится и ходит слегка вприпрыжку.

В случае если вы знаете местонахождение разыскиваемого звоните в полицию по телефонам: 554-506 (дежурная часть), 554-569 (ПДН) либо 02, 102.