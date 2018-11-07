2018-11-07T10:45:04+03:00
Спорт

Калининградские конькобежцы завоевали награды межрегиональных соревнований

Наши ребята отличились в Смоленске
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Смоленск принял первый этап отбора на первенство России по шорт-треку для Северо-Запада.

Среди 110 спортсменов до 13 лет были и калининградцы. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, показав себя как в индивидуальном, так и в эстафетном зачете.

Золото в многоборье завоевал Илья Толпыго.

Серебряным призером в многоборье среди девушек среднего возраста стала Кристина Кузнецова. Также второе место в многоборье за вице-чемпионство на 500 метрах и две бронзы за старты на 222 и 333 метра у Таи Жеребьевой.

Комплект бронзовых наград в эстафетном беге на 2000 метров достался Ивану Беликову, Владу Вытнову и Алексею Миненку.

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