2018-11-07T10:58:22+03:00
Общество

В Калининград не пустили 27 тонн говядины из Аргентины и 4 тонны сибаса из Турции

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:

На этой неделе сотрудники регионального управления Роспотребнадзора приостановили выпуск двух партий груза, поступивших в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в порт Балтийск проступила партия говяжьей обрези и жира весом более 27 тонн. При проверке документов выяснилось, что ветеринарные документы заполнены не полностью.

Также в порту Балтийска «завернули» партию мороженного сибаса из Турции. В ходе проверки было выявлено несоответствие груза документам.

Во всех случаях выпуск груза был приостановлен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининградом машина насмерть сбила пешехода
Под Калининградом погиб 62-летний рабочий-верхолаз
Калининградские конькобежцы завоевали награды межрегиональных соревнований
Калининградская полиция объявила в розыск 16-летнего подростка
Региональные власти намерены развивать производство в исправительных колониях
Калининградская «Балтика» решила поощрить своих верных болельщиков
В Калининграде для съемок в фильме «Порт» ищут женщину с печальным лицом
Променад в Светлогорске планируют достроить до конца года
В Калининграде проведут онлайн-трансляцию лекции победителя конкурса «Учитель года России»
Под Гусевом ночью горел дом на пять семей
В Калининграде в самом большом «ганзейском» доме на Ленинском проспекте демонтировали последний застекленный балкон
Дело Игоря Рудникова и Александра Дацышина передано в Санкт-Петербург
Поставки газа в Калининградскую область к лету 2019 года составят 3,2 млрд кубометров
В Калининградской области началось промышленное выращивание клюквы
19-летний калининградец избил до смерти знакомого
На польской границе задержали калининградца с поддельными документами на машину
Победителем игры КВН на Кубок губернатора стала команда из Гусева
Индустриальный парк «Храброво» рассчитывает получить 165 млн на развитие инфраструктуры
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист