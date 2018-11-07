В Калининград не пустили 27 тонн говядины из Аргентины и 4 тонны сибаса из Турции

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-07T10:58:22+03:00

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На этой неделе сотрудники регионального управления Роспотребнадзора приостановили выпуск двух партий груза, поступивших в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в порт Балтийск проступила партия говяжьей обрези и жира весом более 27 тонн. При проверке документов выяснилось, что ветеринарные документы заполнены не полностью.

Также в порту Балтийска «завернули» партию мороженного сибаса из Турции. В ходе проверки было выявлено несоответствие груза документам.

Во всех случаях выпуск груза был приостановлен.