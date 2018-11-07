Под Калининградом погиб 62-летний рабочий-верхолаз
Чтобы демонтировать вентиляционные трубы, установленные на изрядной высоте снаружи здания, руководство одного из предприятий Черняховска подрядило 62-летнего верхолаза, которому помогал его сын.
Поначалу работы на улице Промышленной протекали вполне рутинно. Но затем старший из мужчин по каким-то еще не выясненным причинам сорвался и упал с высоты около четырех метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – бедняга скончался на месте происшествия.
- Черняховский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту гибели человека, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение норм безопасности на объекте.