2018-11-07T11:54:05+03:00
Происшествия

Под Калининградом погиб 62-летний рабочий-верхолаз

Выполнявший работы по демонтажу промышленного оборудования мужчина упал с четырехметровой высоты
Игорь ОРЕХОВ
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Чтобы демонтировать вентиляционные трубы, установленные на изрядной высоте снаружи здания, руководство одного из предприятий Черняховска подрядило 62-летнего верхолаза, которому помогал его сын.

Поначалу работы на улице Промышленной протекали вполне рутинно. Но затем старший из мужчин по каким-то еще не выясненным причинам сорвался и упал с высоты около четырех метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – бедняга скончался на месте происшествия.

- Черняховский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту гибели человека, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение норм безопасности на объекте.

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