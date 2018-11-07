2018-11-07T12:16:51+03:00
Происшествия

Под Калининградом машина насмерть сбила пешехода

Водитель не заметил шедшего по обочине человека в одежде без светоотражателей
Игорь ОРЕХОВ
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За сутки 6 ноября на калининградских дорогах автомобилями были сбиты двое пешеходов, один из которых скончался.

Не повезло 32-летнему жителю Мамоновского городского округа, которого около 10 часов вечера на 42 километре шоссе «Калининград - Мамоново» сбил «Фольксваген Пассат». Водитель легковушки попросту не заметил шедшего по правой обочине человека в одежде без световозвращающих элементов. Между тем, действующие правила прямо предписывают пешеходом передвигаться по загородным трассам лишь имея на себе катафоты. Увы, пренебрежение этим требованием дорого обошлось молодому мужчине – он скончался на месте ДТП до приезда бригады «Скорой медицинской помощи».

Зап три часа до этого в Полесском районе произошел похожий инцидент. На 44 километре трассы «Калининград – Полесск» Фольксваген Т4 снес 17-летнего парня, который вздумал пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. К счастью, юноша отделался травмами.

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