Калининградец тайком вынес на себе из магазина сразу четыре свитера

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-07T13:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Здраво рассудив, что бабье лето, которое в этом году хотя и наступает на Калининградчине уже в третий раз, все-таки продолжаться вечно не будет, 41-летний житель Калининграда решил подготовиться к неизбежно грядущей зиме. Мужик отправился в магазин одежды на Ленинском проспекте, а вышел оттуда уже значительно утепленным – в четырех свитерах, которые смог пронести на себе мимо кассы. Пропажи сотрудники торгового предприятия хватились уже постфактум.

Полицейские, которым сообщили о краже, первым делом просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Установив подозреваемого, составили на него ориентировку и разослали ее всем патрульным нарядам. В результате этих, в общем-то, несложных, зато весьма эффективных мероприятий по приметам был задержан искомый горожанин. Правда, похищенных пуловеров ни на нем, ни при нем уже не было. «Продал, - сознался преступник. – Еще тепло, а деньги нужнее».

Задержанному теперь грозит перспектива одеваться в добротную, теплую, но уже не фирменную, а казенную одежду на протяжении следующих двух лет.