Власти выделили на поддержку калининградских мясопереработчиков 15 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Правительство Калининградской области направит на поддержку мясоперерабатывающей отрасли, которая пострадала из-за эпидемии Африканской чумы свиней 15 миллионов рублей. Соответствующие поправки в бюджет на 2018 год уже подготовлены, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Деньги пойдут на возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством мясной продукции.
Такая же сумма на поддержку мясопереработчиков предусмотрена в бюджете на следующий год.