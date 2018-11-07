2018-11-07T13:23:19+03:00
Экономика

Власти выделили на поддержку калининградских мясопереработчиков 15 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Правительство Калининградской области направит на поддержку мясоперерабатывающей отрасли, которая пострадала из-за эпидемии Африканской чумы свиней 15 миллионов рублей. Соответствующие поправки в бюджет на 2018 год уже подготовлены, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги пойдут на возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством мясной продукции.

Такая же сумма на поддержку мясопереработчиков предусмотрена в бюджете на следующий год.

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